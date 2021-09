Covid: 33 nuovi contagi in Trentino su 4.000 tamponi

(ANSA) - TRENTO, 14 SET - Niente decessi in Trentino per il Covid 19, mentre 33 sono i nuovi contagi su circa 4.000 tamponi.

Ieri il laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento ha analizzato 482 tamponi molecolari che hanno individuato 3 nuovi casi positivi, confermando nel frattempo 8 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Questi ultimi sono molto più numerosi: 3.523 quelli analizzati ieri, dei quali 30 sono risultati positivi.

I casi di infezione fra giovani sono 5: tra loro c'è un piccolo di nemmeno 2 anni, poi un bambino in fascia 3-5 anni, 2 tra 11-13 anni e 1 tra 14-19 anni.

Dall'ospedale intanto ieri sono state dimesse 3 persone, mentre altre 2 sono state ricoverate: al momento ci sono 20 pazienti covid, uno dei quali rimane in rianimazione. I nuovi guariti sono 41.

Questa mattina i vaccini somministrati sono arrivati a quota 713.798, cifra che comprende 329.434 seconde dosi e quelle riservate alle categorie over 80, 70-70 e 60-69 anni che sono rispettivamente 67.772, 91.410 e 109.029. (ANSA).