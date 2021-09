Alpinisti in difficoltà, tre recuperi notturni in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 14 SET - Tre interventi notturni da parte del soccorso alpino con l'elicottero e i visori sono stati condotti in Trentino.

Il primo, effettuato sulle Dolomiti di Brenta, ha interessato una cordata di due alpinisti tedeschi, incrodata in parete circa 50 metri sopra la Bocca d'Ambiez a una quota di circa 2.900 metri. I due sono stati recuperati illesi.

Altri due interventi notturni sono stati effettuati in val di Fassa e sulle Pale di San Martino. Il primo ha riguardato un escursionista pugliese in difficoltà nel gruppo del Sella, nei pressi del rifugio Boè, il secondo due escursionisti in difficoltà sul sentiero tra il rifugio Pedrotti al Rosetta e il rifugio Colverde. Tutti sono stati recuperati incolumi. (ANSA).