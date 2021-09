Covid: un decesso in Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 12 SET - Il bollettino Covid-19 dell'Azienda per i servizi sanitari della Provincia di Trento registra un nuovo decesso (una persona anziana, vaccinata, con patologie plurime, che si è spenta in una struttura intermedia), mentre i nuovi contagi sono 19 a fronte di quasi 3.800 tamponi analizzati. I guariti aumentano di altre 19 unità e le vaccinazioni superano le 710.000.

Nessun decesso e 82 nuovi casi (63 tramite tamponi pcr e 19 tramite test antigenici si registrano invece in Provincia di Bolzano. I ricoveri sono 7 (+0) in terapia intensiva e 23 (+1) nei normali reparti. (ANSA).