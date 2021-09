Riparte a Bolzano il progetto "l'arte abbraccia Unicef"

(ANSA) - BOLZANO, 04 SET - Estate agli sgoccioli e Unicef Bolzano riparte con gli appuntamenti legati all'arte. Il progetto "L'arte abbraccia Unicef continua…" è un modo per poter creare solidarietà utilizzando la creatività di alcuni artisti bolzanini e le loro opere esposte nei prossimi mesi presso la sede di Unicef Bolzano.

Dal 7 settembre, infatti, si riparte dalla sede bolzanina di Corso Italia con l'esposizione personale di Silvia Grazioli, ad ottobre con quella di Sigrid Plattner e a seguire a novembre e dicembre con quelle dei fotografi Jorma Barison e Matteo Groppo.

Martedì 7 settembre appuntamento con il vernissage di Silvia Grazioli alle ore 18.00 che espone, nella sede bolzanina, alcune opere inedite realizzate per sostenere Unicef nella sua campagna favore di bambini vittime di violenze, guerre e catastrofi naturali. L'esposizione durerà fino al 30 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 8.30-12.30 e 15.00-17.00.

In calendario da qui a fino a fine anno ci saranno dunque una serie di esposizioni con protagonisti alcuni artisti locali che hanno sposato la causa di Unicef. A fare da compagnia ci saranno anche le tante Pigotte fatte a mano dalle volontarie del centro che saranno felicissime di essere adottate da un gesto di amore e di solidarietà da quanti faranno visita agli eventi in programma nei mesi a venire.

Con questa serie di eventi la presidente Unicef di Bolzano Patrizia Daidone ha voluto ancora una volta lanciare un messaggio di solidarietà nei confronti soprattutto dei soggetti più deboli della nostra società, i bambini, con particolare attenzione a quelli di Haiti e dell'Afghanistan, attualmente alle prese con catastrofi naturali e con la guerra. (ANSA).