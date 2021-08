Mondiali Mtb Val di Sole, Four-Cross vince ancora Slavik

(ANSA) - TRENTO, 28 AGO - La lunga giornata dei Campionati del mondo di Mountainbike di ieri a Daolasa di Commezzadura in Val di Sole si è conclusa con i Campionati del Mondo di Four-Cross. La Repubblica Ceca, nazione di riferimento a livello mondiale, ha conquistato entrambi i titoli, con l'icona della disciplina Tomas Slavik, al suo terzo titolo iridato, e Michaela Hajkova.

A differenza dell'edizione 2019, Slavik ha interpretato alla perfezione l'impegnativa pista disegnata dagli organizzatori di Grandi Eventi Val di Sole, precedendo nella manche finale il transalpino Adrien Loron e l'austriaco Hannes Slavik. Quarto posto per l'azzurro Martti Sciortino: brillantissimo nelle batterie, il milanese è restato vittima di una caduta nella finale, mentre l'Olimpionico nella BMX Giacomo Fantoni si è aggiudicato la finalina per la quinta posizione dopo l'uscita in semifinale.

Nella finale femminile, Michaela Hajkova si è messa alle spalle la francese Mathilde Bernard e la sorprendente Anna Sara Rojas che ha regalato alla Bolivia una storica medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo di Mountain Bike.

Nelle gare di e-Mtb i nuovi campioni del mondo sono il transalpino Jerome Gilloux e la giovane elvetica Nicole Goeldi, l'atleta più giovane in gara.

I nuovi campioni del mondo della specialità sono stati premiati dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia insieme all'Assessore allo Sport e Turismo della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni.

Oggi il programma dei Campionati del Mondo prevede le competizioni U23 ed Elite di Cross Country. (ANSA).