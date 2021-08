Garavaglia, adesso ci concentriamo sulla stagione invernale

(ANSA) - TRENTO, 28 AGO - Per il ministro del turismo Massimo Garavaglia, oggi a Pinzolo in Trentino, "il turismo sostenibile è il futuro del turismo, tant'è che se pensiamo anche allo sci e alla stagione invernale che sta per partire non dobbiamo più pensarla come le stagioni passate con grandi picchi e poi momenti di stasi, l'ideale sarebbe avere sempre un flusso costante".

"La stagione sta andando parecchio bene, mare e montagna. E' chiaro sentiamo ancora un po' la mancanza dei turisti stranieri, però iniziano già da settembre a tornare americani e inglesi speriamo bene. Adesso ci concentriamo sulla stagione invernale, ci interessa partire subito bene", così il ministro che ha detto che in settimana prossima incontrerà il ministro Speranza per ragionare sulle regole per permettere la programmazione della stagione.

"Per noi è determinate riuscire a far andare bene la stagione invernale - ha detto Fugatti. Il Trentino si sostiene con tasse pagate, se ci fosse un altro inverno a zero come quello passato, non so come riusciremmo ad andare avanti.

La scuola in presenza è un altro tema. E' determinate per i giovani, ma noi ci riusciremo a garantirla", ha promesso Fugatti intervistato da Mario Giordano.

Infine è importante permettere a quelle attività che sono state chiuse per tutti questi mesi di lavorare col Green pass, ha aggiunto il governatore. (ANSA).