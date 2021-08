Incidente in Alto Adige, muore travolto dal trattore

(ANSA) - BOLZANO, 16 AGO - In Alto Adige un uomo è morto in un incidente sul lavoro con il trattore che stava manovrando.

È accaduto attorno alle 10 a San Genesio. A quanto si apprende, il mezzo sarebbe scivolato su un pendio per poi ribaltarsi più volte travolgendo la vittima. Sul posto i vigili del fuoco volontari di San Genesio, i carabinieri della Stazione di Appiano e il personale sanitario della Croce Bianca, oltre all'elicottero Pelikan 1 e al Soccorso alpino. (ANSA).