Atletica: Tamberi in pedana al Palio di Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 16 AGO - Gimbo Tamberi, medaglia d'oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo, sarà in pedana a Rovereto nel 57/o Palio Città della Quercia, in programma martedì 31 agosto. Lo comunicano gli organizzatori.

Oltre a Tamberi, a Rovereto saranno in gara altri atleti medagliati a Tokyo, in rappresentanza di oltre 40 nazioni di tutti i continenti.

Tamberi ha già gareggiato al meeting di Rovereto, ma la sua ultima esibizione a era stata sfortunata in quanto frenata da un problema alla caviglia. Il record del Palio nel salto in alto è di metri 2.35, misura saltata nel 1991 da Kemp ed eguagliata nel 1999 dal russo Voronin. (ANSA).