Covid: 33 nuovi positivi in Trentino e 2 ricoveri in più

(ANSA) - TRENTO, 05 AGO - Ancora una giornata senza decessi per Covid in Trentino mentre sono 33 i nuovi casi positivi, di cui 13 su 514 tamponi molecolari e 20 rilevati da 1.620 test rapidi antigenici. Gli attuali pazienti ricoverati sono 11 (più due rispetto a ieri), di cui uno in rianimazione. I nuovi guariti sono 36. Lo dice il bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Dei nuovi positivi, uno è nella fascia 6-10 anni, 2 sono tra gli 11 e i 13 anni e 3 tra i 14 e i 19 anni. Altri 3 casi riguardano la fascia 60-69 anni mentre non ci sono contagi per la fascia 70-79 anni e per gli over 80.

Continuano nel frattempo le vaccinazioni anti Covid: questa mattina risultavano somministrate 587.843 dosi di vaccino (di cui 250.234 seconde dosi). A cittadini over 80 sono state somministrate 66.980 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 89.542 dosi e tra i 60-69 anni 104.539 dosi. (ANSA).