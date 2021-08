Covid: solo 3 nuovi casi in Alto Adige, ma salgono ricoveri

(ANSA) - BOLZANO, 02 AGO - In Alto Adige di lunedì si registrano tradizionalmente pochi nuovi casi Covid, ma oggi con nessun tampone pcr positivo e solo tre test antigienici positivi il numero è particolarmente basso. Sono stati effettuati appena 190 pcr e 757 antigienici.

Sale invece da 5 a 7 il numero dei ricoveri nei normali reparti ospedalieri, mentre resta fermo a 3 quello in terapia intensiva. A causa di un ricalcolo scende di 5 unità il numero dei guariti, che ora sono 73.935. 751 altoatesini sono attualmente in quarantena. (ANSA).