Incendi: vigili del fuoco Trento e Bolzano verso la Sicilia

(ANSA) - BOLZANO, 01 AGO - I vigili del fuoco del Trentino Alto Adige intervengono in Sicilia nella lotta contro gli incendi boschivi. Un contingente della Protezione civile del Trentino di complessive 27 persone è in partenza verso la Sicilia, per portare aiuto e supporto ai soccorritori che stanno già lavorando sul posto per contrastare gli incendi che stanno colpendo la Regione.

Nella mattinata di oggi è già stata la volta di una squadra di 3 persone destinate all'attività di scouting per preparare gli interventi a servizio delle colonne mobili di tutte le Regioni coinvolte. "Il sistema della Protezione civile trentina e i suoi uomini sono sempre pronti a intervenire dove c'è necessità. E anche in questo caso lo faranno per aiutare chi è in difficoltà" sottolinea il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

Partiranno questa sera alle 22.00 dalla sede del Corpo permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano alla volta della Sicilia le due unità di soccorso dei Vigili del Fuoco inviate dalla Protezione Civile altoatesina a coadiuvare le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che stanno devastando l'isola. Le saluteranno alla partenza l'assessore provinciale alla Protezione Civile, Arnold Schuler, assieme al presidente dell'Unione dei corpi volontari dei Vigili del Fuoco, Wolfram Gapp.

"La Regione Sicilia ha chiesto il nostro aiuto, aiuto che noi prestiamo volentieri", afferma l'assessore Schuler spiegando che le due unità si daranno il cambio in modo da poter sopportare le temperature elevate. "Il mio ringraziamento va alle forze d'intervento che si sono mobilizzati in tempi strettissimi e con spirito di corpo hanno messo a disposizione della Protezione civile le loro forze e competenze", ha affermato l'assessore.

