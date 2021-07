Tir ribaltato in A22 in Alto Adige, ancora code

(ANSA) - BOLZANO, 29 LUG - Sta ancora causando problemi alla viabilità l'incidente con un tir, avvenuto questa mattina all'alba sul autostrada del Brennero a sud di Bolzano. In mattinata, la carreggiata sud è stata riaperta per alcune ore, per poi essere richiusa per consentire la rimozione definitiva del mezzo pesante. Si sono formate nuovamente lunghe code. A breve l'arteria transalpina dovrebbe però essere nuovamente percorribile.

L'incidente si è verificato verso le ore 6.45 all'altezza di Vadena, quando un tir si è ribaltato su un fianco, bloccando la carreggiata sud. Il camionista, fortunatamente, ha solo riportato ferite lievi. (ANSA).