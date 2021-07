Passo Rolle, al via i lavori per la riqualificazione

(ANSA) - TRENTO, 28 LUG - Con la consegna del cantiere alle ditte che si sono aggiudicate l'appalto, è stata avviata oggi ufficialmente la riqualificazione dell'area del passo Rolle dopo la demolizione dell'ex albergo "Passo Rolle", un intervento che si pone come il primo passo in vista del collegamento San Martino - Passo Rolle. L'intervento - comunica la Provincia - prevede una piazza e diversi servizi per residenti e ospiti.

"Il compendio, posizionato in corrispondenza del passo all'interno del Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino, costituisce una innata porta di ingresso in una terra che rappresenta un patrimonio culturale e paesaggistico di grande valore", osservano gli assessori allo sviluppo economico Achille Spinelli e allo sport e turismo Roberto Failoni. I due rappresentanti della Giunta evidenziano come sia fondamentale investire in "un turismo che faccia della qualità e della sostenibilità i cardini dello sviluppo locale e del Trentino, valorizzando il paesaggio e l'ambiente naturale che rappresentano risorse inestimabili per la nostra terra".

L'appalto principale è stato aggiudicato all'impresa Ste Costruzioni generali srl di Moena, mentre la realizzazione dell'area giochi è stata affidata alla ditta Il Gabbiano scs di Trento. (ANSA).