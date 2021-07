Famiglia: il festival di Trento dedicato al post Covid

(ANSA) - TRENTO, 24 LUG - Ritorna, dal 29 novembre al 3 dicembre, l'appuntamento annuale con la kermesse del Festival della famiglia, che è stata presentata ieri a Roma dal Dirigente generale dell'Agenzia per la coesione sociale, la famiglia, la natalità, Luciano Malfer, in occasione della cerimonia di consegna di 45 certificati "Family Audit Executive", alla presenza del Ministro per le pari opportunità e famiglia Elena Bonetti e dell'assessore provinciale Stefania Segnana.

Quest'anno al centro della manifestazione il tema "Le "misure" della sostenibilità sociale, economica e demografica nel post Covid19. Politiche e indicatori per la competitività dei territori e la qualità della vita." La manifestazione è coordinata dall'Agenzia provinciale per la coesione sociale, la famiglia, la natalità, in collaborazione con il Comune di Trento, l'Università degli Studi di Trento e con il patrocinio del Dipartimento per le politiche familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'evento sarà arricchito da un variegato programma di workshop e seminari organizzati da Enti partner di settore a livello locale, nazionale e internazionale. Al centro dell'edizione 2021 del Festival della famiglia l'analisi socio-economica della società post-Covid. A dare impulso ai dibattiti della cinque giorni di kermesse il tema che farà da leitmotiv a tutti i seminari: "Le "misure" della sostenibilità sociale, economica e demografica nel post Covid19. Politiche e indicatori per la competitività dei territori e la qualità della vita".

Una settimana di appuntamenti, convegni e seminari per dare voce alle "misurazioni" attivate su scala locale, nazionale ed europea. Obiettivo è di avviare un confronto scientifico, con le principali organizzazioni che si occupano di analisi dei dati, di produzione di report e di valutazioni, per colmare la scarsa attitudine esistente nel nostro paese alla misurazione delle performance e all'utilizzo di queste informazioni per la costruzione di decisioni più consapevoli. (ANSA).