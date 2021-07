Ciclismo: Francesco Moser al via del Giro delle Dolomiti

(ANSA) - BOLZANO, 21 LUG - Dopo un anno di pausa forzata, il 25 luglio sarà dato il via al Giro delle Dolomiti. Ha confermato la sua partecipazione alla terza tappa l'ex campione del mondo, del Giro d'Italia e di diverse "classiche" Francesco Moser. Sarà presente ad una delle sei tappe in programma anche Werner Perathoner, ex campione della nazionale italiana di sci.

Nella sua 44/a edizione attrarrà in Alto Adige quasi 400 cicliste e ciclisti da 25 paesi diversi. Durante la settimana saranno percorsi 670 chilometri con un dislivello complessivo superiore ai 12.000 metri. Ogni giorno saranno cronometrate due brevi frazioni, ma la maggior parte del percorso sarà affrontata dalle atlete e dagli atleti amatoriali con un tempo controllato e in compagnia di altri appassionati. (ANSA).