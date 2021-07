Antonio Ferro nominato commissario dell'Apss

(ANSA) - TRENTO, 10 LUG - Nominato questa sera dalla Giunta provinciale di Trento il commissario che avrà il compito di guidare l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss), "dopo aver preso atto della volontà di Pier Paolo Benetollo di rimettere il proprio mandato da direttore generale ed a seguito degli esiti dell'indagine interna che si è conclusa oggi riguardante il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santa Chiara". Si tratta di Antonio Ferro, attuale direttore sanitario dell'Apss.

Nel ringraziare il dottor Benetollo per il lavoro svolto, con articolare riferimento all'impegno per contrastare gli effetti del Covid-19, la Giunta informa di aver comunicato al professionista l'intenzione di "avvalersi della sua esperienza anche in ottica di continuità con il programma di riorganizzazione dei servizi ospedalieri trentini". (ANSA).