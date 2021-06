Ragazzo morto sul tetto del treno, fatale l'alta tensione

(ANSA) - BOLZANO, 21 GIU - Il ragazzo di 20 anni di Naturno trovato morto alla stazione di Merano è morto a seguito di una scarica elettrica della linea di alta tensione. Il ragazzo non è stato trovato sui binari, ma sul tetto del treno. La Questura si appella agli amici del giovane che forse sanno cosa sia successo, ma per ora non si sono fatti vivi. Gli inquirenti sperano comunque di acqusire nuovi elementi dal cellulare del giovane, che deve ancora essere sbloccato. Si presume che magari il giovane possa aver filmato la sua bravata. Non si sa ancora dove il giovane sia salito sul treno, le indagini pertanto proseguono. (ANSA).