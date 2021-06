Apss Trento, al lavoro commissione su caso Pedri

(ANSA) - TRENTO, 18 GIU - E' al lavoro una commissione d'indagine interna dell'Azienda sanitaria trentina in relazione al caso della dottoressa Sara Pedri, operante del reparto di ginecologia dell'ospedale S.Chiara di Trento, e scomparsa da casa all'inizio di marzo.

"Nell'immediatezza della scomparsa - sottolinea l'Azienda sanitaria - sono stati raccolti elementi e sono stati effettuati approfondimenti che non hanno portato ad evidenziare collegamenti con i fatti accaduti nel contesto lavorativo". "Fin dai primi giorni - prosegue la nota - la direzione aziendale ha messo a disposizione delle forze dell'ordine tutte le risorse interne; è in corso una indagine della magistratura, che senz'altro farà piena luce sugli accadimenti, e alla quale il direttore generale ha già offerto massima collaborazione. La direzione aziendale esprime vicinanza alla famiglia per il dolore di questa scomparsa". (ANSA).