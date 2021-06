Covid: in Trentino nessun decesso e solo 2 nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 14 GIU - Nessun decesso in Trentino per covid nelle ultime 24 ore. Situazione positiva anche per i nuovi contagi che sono solo 2, uno intercettato analizzando 139 tamponi molecolari e un altro rilevato su 127 test rapidi.

Oggi nessun nuovo ricovero. I pazienti covid in ospedale sono attualmente 17, di cui 4 in terapia intensiva.

Le vaccinazioni hanno raggiunto quota 365.333, di cui 127.229 seconde dosi.

I dati sono stati resi noti in conferenza stampa dall'assessora Stefania Segnana. (ANSA).