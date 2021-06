Covid: Alto Adige, nessun decesso e 31 nuovi casi

(ANSA) - BOLZANO, 12 GIU - Il bollettino Covid dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige indica per le ultime 24 ore nessun decesso e 31 nuovi casi. Sono infatti risultati positivi 29 su 867 tamponi pcr e 2 su 3.767 test antigenici. Risale invece a due il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre nei normali reparti sono 13 i ricoveri. Gli altoatesini in quarantena son 790 e i nuovi guariti 57. (ANSA).