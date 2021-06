Webuild: 1 miliardo per linea alta capacità dopo il Brennero

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Webuild si è aggiudicata la progettazione e la realizzazione della tratta di nuova linea ad alta capacità di circa 22,5 km in prosecuzione della galleria di base del Brennero, tra Fortezza e Ponte Gardena, per un valore di 1,07 miliardi di euro.

Il tunnel, quando si raccorderà con l'esistente circonvallazione della città austriaca di Innsbruck, diverrà il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo del mondo, raggiungendo complessivamente una lunghezza di 64 km e diventando un'infrastruttura modello del sistema di mobilità sostenibile in Europa con un asse che collegherà Verona con Monaco. (ANSA).