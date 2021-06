In Alto Adige l'elisoccorso ora vola fino alle 23

(ANSA) - BOLZANO, 09 GIU - L'elisoccorso in Alto Adige, grazie ai visori notturni, questa estate volerà fino alle ore 23. Il servizio sarà garantito a rotazione dal Pelikan 1 che ha la sua base a Bolzano, dal Pelikan 2 a Bressanone e l'Aiut Alpin Dolomites, che parte da Pontives in val Gardena. In montagna l'elicottero è spesso l'unico mezzo per garantire soccorsi tempestivi.

Finora l'Aiut Alpin volava d'estate dalle 8 alle 20, ora invece ci sarà un doppio turno per garantire interventi dalle 7 alle 23. L'operatività verrà in accordo con la Centrale Provinciale d'Emergenza. L'Aiut Alpin riprende servizio domani, dopo la pausa primaverile che è stata sfruttata per la formazione degli uomini del soccorso alpino e della protezione civile. (ANSA).