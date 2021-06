Kompatscher, non si tira per la giacca il Capo dello Stato

(ANSA) - BOLZANO, 08 GIU - "Non si tira per la giacca il presidente della Repubblica, per cui penso che adesso si debba aspettare la sua decisione" sulla concessione della grazia agli ex terroristi sudtirolesi degli anni Sessanta rifugiati in Austria. Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, intervenendo sul tema che è stato fra quelli al centro del colloquio fra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed il presidente austriaco, Alexander Van der Bellen.

"Questo è un tema che è stato all'ordine del giorno anche in occasione di incontri del passato fra i capi di stato di Italia e Austria - ha ricordato il governatore altoatesino - Allora, però, non c'erano richieste di grazia da parte degli interessati. Oggi il fatto nuovo è che qualche richiesta c'è stata e ritengo che, dopo i pareri previsti dalla legge italiana da parte delle strutture preposte, si debba aspettare la decisione del presidente della Repubblica". (ANSA).