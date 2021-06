Ecobonus 110%, in arrivo pratiche semplificate

(ANSA) - TRENTO, 08 GIU - Anche in Trentino sarà applicata una forte semplificazione, introdotta dal governo Draghi dieci giorni fa, in tema di pratiche per l'accesso all'ecobonus 110%.

Lo ha annunciato in conferenza dei capigruppo il vice presidente della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina, che presenterà un emendamento al ddl 102/XVI con norma urgente, e che sarà trattato in commissione la prossima settimana e approderà poi in aula il 22 giugno.

"Se la sanatoria delle minime difformità edilizie, già adottata con recente legge provinciale, ha spianato la strada ad alcune delle domande dei cittadini interessati, questo passaggio - ha sottolineato Tonina - è ben più consistente, perché rimuove l'obbligo di certificare lo stato legittimo degli edifici, sostituendolo con una Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) e con successivi controlli a campione". (ANSA).