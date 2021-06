Covid: un decesso e 26 ricoveri in ospedale in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 06 GIU - C'è un nuovo decesso per Covid in Trentino. Ieri - precisa la Provincia - sono stati analizzati 562 tamponi molecolari che hanno individuato 5 nuovi casi positivi e confermato 6 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi ieri sono stati 967 ed hanno fatto emergere 10 casi positivi.

Negli ospedali sono entrati 2 nuovi pazienti, non compensati da alcuna dimissione: pertanto il totale dei ricoverati è pari a 26, di cui 6 in rianimazione.

Questi i dettagli sui vaccini: 319.728 somministrazioni registrate questa mattina, di cui 94.627 seconde dosi. Nelle fasce over 80, 70-79 e 60-69 le somministrazioni sono state finora rispettivamente 64.414, 67.875 e 65.504. (ANSA).