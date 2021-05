Covid: una settimana senza vittime in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAG - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 84 nuovi casi positivi al Covid-19, ma per il settimo giorno consecutivo non si contano vittime della pandemia in provincia di Bolzano. I nuovi contagi sono stati rilevati 41 sulla base di 938 tamponi pcr (275 dei quali nuovi test) e 43 sulla base di 7.106 test antigenici.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono in totale 43: sei vengono assistiti in terapia intensiva, 21 nei normali reparti ospedalieri e 16 nelle strutture private convenzionate. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.929 (la prima volta da molti mesi sotto soglia 2.000) mentre i guariti totale sono 71.735 (132 in più rispetto ad ieri). (ANSA).