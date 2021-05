Nasce il parco Archeo-Natura di Fiavé

(ANSA) - TRENTO, 17 MAG - Verrà aperto in giugno il Parco Archeo-Natura, un museo archeologico "open air" che vuole valorizzare il sito naturale delle palafitte di Fiavé.

In vista dell'apertura dell'area, la Giunta provinciale ha approvato, su proposta dell'assessore provinciale agli enti locali Mattia Gottardi, il protocollo operativo che vede la collaborazione tra Provincia autonoma di Trento, Comune di Fiavé, Trentino Marketing, Azienda per il turismo Terme di Comano - Dolomiti di Brenta e Cassa del Trentino.

"Il protocollo costituisce la base di partenza per la realizzazione di un progetto di sviluppo territoriale integrato delle Giudicarie esteriori, secondo un approccio territoriale partecipato e condiviso con gli abitanti e gli enti pubblici e privati locali", ha detto Gottardi. "La prospettiva futura - ha aggiunto - è di definire un piano di gestione del sito archeologico Unesco delle Palafitte di Fiavé in partenariato speciale pubblico-privato, di integrare la valorizzazione e la tutela dei beni culturali del territorio e di promuovere la nascita di un distretto culturale e l'integrazione fra settori economici, culturali e sociali delle Giudicarie esteriori per favorire il benessere degli abitanti e la ripresa dell'economia locale dopo l'emergenza Covid".

Per la definizione, l'attuazione e la verifica del progetto di sviluppo territoriale, responsabile sarà l'Umst Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia, in collaborazione con le altre strutture e gli enti territoriali locali. Ammonta a 100.000 euro il contributo garantito dalla Provincia per la gestione dei servizi da parte del Comune nel primo anno di attività. (ANSA).