Elezioni comunali rinviate all'autunno

(ANSA) - TRENTO, 17 MAG - Rinviate al prossimo autunno le elezioni del sindaco e del Consiglio comunale in 2 comuni della provincia di Trento e in 3 comuni della provincia di Bolzano. Lo ha deciso il Consiglio regionale che questa mattina ha approvato il disegno di legge regionale che accorpa il turno elettorale primaverile a quello autunnale, in una domenica tra il 1/o settembre e il 15 novembre.

La decisione è stata presa a causa della crisi da coronavirus e della necessità di garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali in condizioni di sicurezza.

Le elezioni riguardano in Alto Adige i Comuni di Merano, Glorenza e Nalles, in Trentino quelli di Bondone e Terragnolo, cui si aggiunge Brentonico, Comune recentemente sciolto. (ANSA).