Mobilità: sei mesi di canone Telepass gratuito in A22

(ANSA) - TRENTO, 13 MAG - Sei mesi di canone Telepass gratuito in A22 per i residenti in sei province raggiunte dalla tratta autostradale: Bolzano, Trento, Verona, Mantova, Reggio Emilia e Modena. La promozione - comunica Autostrada del Brennero - è attiva dal 15 maggio al 15 agosto. L'iniziativa promozionale è volta a favorire la fluidità del traffico, azzerare le code ai caselli della tratta A22 e aumentare i benefici ambientali e la sicurezza degli automobilisti. La promozione è sostenuta da Telepass e da Autostrada del Brennero.

(ANSA).