Covid:in Trentino feste dentro ai ristoranti in caso pioggia

(ANSA) - TRENTO, 13 MAG - "Domani la Giunta si riunirà per approvare una delibera allegata alla legge provinciale per andare incontro alle famiglie che, in queste settimane, stanno organizzando i festeggiamenti a seguito delle cerimonie di comunioni e cresime. Il provvedimento permetterà ai ristoratori di occupare gli spazi interni dei ristoranti in caso di maltempo con un protocollo molto rigido". Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, intervenuto oggi in conferenza stampa. A quanto riferito, la delibera consentirà l'ingresso delle famiglie con prenotazione solo in caso di pioggia, ad una distanza tra i posti a sedere di minimo due metri, in locali con posti contingentati con le finestre aperte.

"In caso di maltempo, permettiamo così i festeggiamenti all'interno dei ristoranti con un protocollo rigido, e con un rischio epidemiologico minore rispetto alle feste nelle abitazioni private", ha spiegato Fugatti. (ANSA).