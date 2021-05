Covid: entro maggio 300 mila altoatesini immuni

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAG - La Provincia di Bolzano punta a raggiungere entro fine maggio la soglia di 300 mila altoatesini vaccinati con almeno una dose su una popolazione di 530 mila. Lo ha detto l'assessore alla sanità Thomas Widmann presentando un bilancio della campagna vaccinale.

Finora sono state somministrate quasi 228 mila dosi. Di chi ha ricevuto Pfizer il 59% ha già concluso il ciclo, il 40% invece con Moderna e l'1,8% con AstraZeneca. Degli 80enni risulta vaccinato, prenotato o guarito l'84%, l'80% dei 70enni, il 74% dei 60enni e il 59% dei 50enni. Entro fine maggio sono attese oltre 105 mila dosi, soprattutto Pfizer (81 mila).

Per quanto riguarda invece il Green-Pass Widmann ha detto che la Provincia di Bolzano è in attesa delle indicazioni nazionali e internazionali. In Alto Adige attualmente, infatti, il tampone ha una validità di 72 ore per il Corona-Pass locale, mentre Roma per i viaggi tra le regioni prevede 48 ore. (ANSA).