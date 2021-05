Covid: un morto in Trentino, leggero aumento di ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 10 MAG - Un nuovo decesso per coronavirus in Trentino, dopo una settimana di assenza di lutti. I tamponi molecolari e rapidi antigenici analizzati (412) - informa il bollettino dell'Azienda sanitaria - hanno fatto emergere altri 12 nuovi casi positivi.

Negli ospedali sale leggermente il numero dei pazienti Covid ricoverati (ieri ci sono stati 4 nuovi ricoveri e soltanto un dimesso. Gli attuali ricoverati sono 80, di cui 20 in rianimazione.

Anche oggi nessun nuovo contagio fra gli ultra ottantenni. I nuovi guariti sono 31. Ieri le classi in quarantena erano 75.

Questa mattina il totale dei vaccini somministrati è arrivato a quota 219.171 (di cui 45.524 seconde dosi). A cittadini over 80 sono state somministrate finora 57.321 dosi, mentre a quelli nelle fasce 70-79 anni e 60-69 anni rispettivamente 45.813 e 46.456 dosi. (ANSA).