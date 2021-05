Valanga tra Veneto e Alto Adige, salvato scialpinista

(ANSA) - BOLZANO, 08 MAG - Uno scialpinista è stato salvato dopo essere stato travolto da una valanga caduta alle ore 10.40 sul Passo della Sentinella, al confine tra Val Comelico, in Veneto e Val Fiscalina, in Alto Adige.

La Centrale del Suem è stata allertata da alcuni testimoni, che avevano visto scendere la valanga e lo scialpinista trascinato a valle. Sul posto è intervenuto l'elicottero Pelikan del Suem di Bolzano, che ha individuato la persona, rimasta per fortuna sopra la neve. Imbarellato per i possibili traumi riportati nell'incidente, lo sciatore è stato trasportato all'ospedale di Brunico (Bolzano).

Portate in quota dell'elicottero dell'Air Service Center, le squadre del Soccorso alpino della Val Comelico e del Sagf, con unità cinofile, stanno verificando che non vi siano altri coinvolti. (ANSA).