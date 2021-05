Covid: un altro giorno senza decessi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 07 MAG - Un altro giorno senza decessi Covid in Alto Adige. Sono 72 i nuovi casi, 50 tramite l'analisi di 839 test pcr e 22 tramite 7329 test antigenici. Per quanto riguarda invece i test nasali, 126.673 sono stati effettuati finora (241 positivi) e 357.778 nelle scuole (330 positivi di cui 189 confermati con pcr).

Continua a scendere il numero dei ricoveri nei normali reparti ospedalieri che cala da 43 a 34. Invariati invece i ricoveri in terapia intensiva (6) e nelle cliniche private (18). Sono 2.194 gli altoatesini in quarantena. (ANSA).