AstraZeneca: in Trentino i primi under 40 completano ciclo

(ANSA) - TRENTO, 07 MAG - In Trentino sono state completamente vaccinate le prime dieci persone sotto i 40 anni.

Si tratta di insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado, ma anche di educatori degli asilo nido. La prossima settimana altre dieci persone under 40 dovrebbero completare il ciclo vaccinale tra cui personale delle forze dell'ordine. Sono persone che nel mese di febbraio si erano sottoposte alla prima inoculazione con AstraZeneca grazie all'accordo sottoscritto dai medici di medicina generale con la Provincia e l'Azienda sanitaria. Trascorsi 18 giorni dalla seconda inoculazione saranno immunizzati fino almeno a fine 2021, comunica il segretario generale della Cisl medici del Trentino, Nicola Paoli: "Andiamo avanti a vaccinare come previsto dall'accordo, mantenendo cioè un tempo di 10-12 settimane tra la prima e la seconda dose con AstraZeneca. Secondo le evidenze scientifiche si arriva ad una immunità di 8-9 mesi", aggiunge Paoli. (ANSA).