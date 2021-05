Covid: un decesso in Trentino, 85 i ricoverati in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 03 MAG - Un decesso per Covid in Trentino. Negli ospedali ieri ci sono stati 3 nuovi ingressi e nessuna dimissione: attualmente i pazienti ricoverati sono 85, di cui 18 in rianimazione. Con i 17 di oggi, intanto, il numero totale dei guariti diventa 41.715. Ieri sono stati analizzati 195 tamponi molecolari dai quali sono emersi 5 nuovi casi positivi e sono state confermate 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 257 ed i contagi individuati sono stati 12.

Infine - si legge nel bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari - le vaccinazioni: 186.898 registrate finora (dato di questa mattina), 42.444 riguardano seconde dosi. Nel totale rientrano 55.845 dosi somministrate ad ultra ottantenni, 42.574 dosi per la fascia 70-79 anni e 36.044 dosi tra i 60-69 anni. (ANSA).