Covid: un decesso in Alto Adige, 78 i ricoverati in ospedale

(ANSA) - BOLZANO, 01 MAG - Un decesso per Covid in Alto Adige (1.162 complessivi). I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 890 tamponi pcr molecolari e registrato 47 nuovi casi positivi. Inoltre sono 32 i positivi su 10.847 test antigenici. I test nasali eseguiti fino al 30 aprile sono complessivamente 61.817 test, di cui 141 positivi.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 61, quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate 17, mentre c'è una sola persona in isolamento nella strutture di Colle Isarco. Nei reparti di terapia intensiva ci sono 5 pazienti. In quarantena o isolamento domiciliare ci sono 2.438 persone. (ANSA).