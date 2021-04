Manifattura Tabacchi, aperta nuova caffetteria

(ANSA) - TRENTO, 20 APR - Il recupero conservativo degli edifici storici della Manifattura Tabacchi di Rovereto prosegue con l'apertura di un locale ricavato nella antica "officina concia". Oggi è stata aperta la nuova caffetteria River Green per ridare vita all'antica officina concia nell'Edificio dell'Orologio, informa Trentino Sviluppo.

All'inaugurazione era presente anche Achille Spinelli, assessore allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento. "Serviva un luogo informale e stimolante in cui discutere, scambiare impressioni tra le tante persone, ricercatori, imprenditori e studenti universitari, che qui studiano e lavorano", ha detto Spinelli.

Il servizio sarà riservato alle aziende insediate in Progetto Manifattura. Il progetto di recupero, curato dall'architetto Laura Zamboni, ne mette in luce anche il ruolo di cerniera tra il compendio storico e il nuovo complesso di Be Factory. La ristrutturazione ha richiesto sei mesi di lavori. (ANSA).