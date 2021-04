Covid: lunghe code per tamponi a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 06 APR - Davanti al Palasport di via Resia a Bolzano questa mattina si sono formate lunghe code di cittadini in attesa di effettuare il test antigenico. Da oggi, infatti, i tamponi nelle farmacie non sono più gratuiti, mentre nelle scuole solo nei prossimi giorni partiranno i test nasali permanenti. Un test negativo, non più vecchio di 72 ore, è invece obbligatorio per gli allenamenti e le attività extrascolastiche. L'unico centro gratuito è rimasto perciò quello del Palasport, letteralmente preso d'assalto. La coda arriva fino in strada. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige sta monitorando la situazione e valuta rimedi. Per smaltire più velocemente le code di cittadini in attesa, al Palasport è entrata in funzione una quarta linea di tamponi. Dall'inizio dei test questa mattina un unico tampone è risultato positivo.