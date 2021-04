Scontro bici-auto, grave ciclista a Terlano

(ANSA) - BOLZANO, 02 APR - E' ricoverato in grave condizioni all'ospedale di Bolzano, un ciclista coinvolto questo pomeriggio in un incidente stradale a Terlano. L'uomo stava percorrendo la vecchia strada per Merano quando si è scontrato con un'autovettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigli del fuoco e la croce bianca con il medico d'urgenza che ha prestato le prime cure al ferito. (ANSA).