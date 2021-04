Covid: Fugatti, Trentino torna zona arancione dal 6 aprile

(ANSA) - TRENTO, 02 APR - Da martedì 6 aprile il Trentino sarà zona arancione e le scuole torneranno completamente in presenza fino alle medie e con la dad al 50% alle superiori. Lo ha comunicato il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti, che in video conferenza ha letto la comunicazione ufficiale del Ministero della Salute e ha auspicato che il Governo, nei prossimi giorni, possa concedere deroghe "sulla base della valutazione del contagio, non solo per noi ma anche per altre realtà con numeri da zona gialla, come quelli odierni".

Secondo Fugatti, "Questa cosa, messa in decreto, varrebbe per diversi territori. Un messaggio che è anche un seguito ad una richiesta che viene dai rappresentanti delle categorie economiche oggi hanno manifestato la loro preoccupazione e la loro protesta", ha aggiunto Fugatti. Rispondendo ad una domanda Fugatti ha inoltre ammesso che "Se i dati del 9 aprile fossero in peggioramento si potrebbe tornare rossi dal lunedì successivo", ma, ha precisato, "riteniamo che il picco sia stato raggiunto la scorsa settimana". (ANSA).