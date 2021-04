Ex distributore di piazza Verdi diventa noleggio bici

(ANSA) - BOLZANO, 01 APR - In piazza Verdi si inizia a lavorare al risanamento del vecchio edifico del distributore nel quale, entro l'estate, aprirà un noleggio bici. Durante un sopralluogo Daniel Alfreider, Assessore provinciale alla Mobilità e l'Assessore alla Mobilità del Comune capoluogo Stefano Fattor, hanno approfondito il progetto.

"La stazione fa parte di una rete di noleggio bici a livello provinciale, per questo, una volta terminati i lavori, sarà possibile noleggiare comodamente le bici a Bolzano e restituirle lì o in un'altra stazione di noleggio", spiega Daniel Alfreider.

"Con il servizio di noleggio biciclette, si aggiunge un importante pezzo del puzzle al sistema di mobilità pubblica del capoluogo provinciale, che collega molti mezzi di trasporto.

Vogliamo innanzitutto attirare gli ospiti vicini e lontani che hanno in programma un'escursione in bicicletta da o per Bolzano e vogliono restituire la bici in un'altra stazione di noleggio senza gravare sul sistema dei trasporti pubblici".

L'anno scorso l'azienda pusterese Papin si è assicurata il noleggio di biciclette in diverse stazioni ferroviarie dell'Alto Adige vincendo una gara d'appalto. In futuro, dunque, in piazza Verdi ci saranno un'officina per biciclette e una stazione self-service gratuita con una pompa e semplici attrezzi.

Inoltre, ci sarà un servizio informazioni sul trasporto pubblico ed un punto vendita per la bikemobil Card.

L'edificio di piazza Verdi appartiene al Comune di Bolzano, che lo mette a disposizione della STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA. "L'edificio, che ospitava una stazione di servizio è stato costruito nei primi anni '50 su progetto degli architetti Pelizzari - Plattner - Gubiani. I costi totali dei lavori di ristrutturazione ammontano a 1,2 milioni di euro. (ANSA).