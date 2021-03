Comunali: ex sindaco Rösch si ricandida a Merano

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAR - L'ex sindaco di Merano Paul Rösch si ripresenterà alle prossime elezioni comunali. Alle elezioni comunali dello scorso autunno, la sua lista Rösch / Verdi ottenne il maggior numero di voti. "Vogliamo offrire stabilità a Merano in tempi difficili come quelli della pandemia. Possiamo farlo perché abbiamo una squadra ben preparata e un candidato sindaco che ha maturato esperienza anche su questo specifico tema. Possiamo assicurare così un'azione rapida e tempestiva per affrontare le urgenze della città", ha affermato la capolista Madeleine Rohrer.

"Per me non ci sono mezze misure: quando inizio qualcosa, mi piace andare fino in fondo." Ha esordito Rösch. "Come triatleta so che puoi raggiungere il traguardo soltanto se hai molta resistenza e se non ti arrendi dinanzi alle difficoltà del percorso. Abbiamo vinto due elezioni di seguito: un chiaro segnale sul mandato che le cittadine e i cittadini ci hanno affidato. Quello di contribuire a plasmare il futuro di questa città. Vogliamo continuare a meritarlo grazie anche a una squadra eccellente". (ANSA).