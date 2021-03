Biathlon: cdm; Hofer terzo nella pursuit a Oetersund

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Lukas Hofer sale sul podio per terza volta nelle ultime quattro gare, e per la decima volta in carriera, a dimostrazione del grande stato di forma dell'azzurro in questo finale di stagione del biathlon. Nella pursuit di Oetersund, Hofer chiude terzo alle spalle dei norvegesi Sturla Holm Laegreid e Johannes Boe.

Tutto si gioca all'ultimo poligono: si presenta per primo Johannes Boe, con grande vantaggio rispetto a Hofer e Laegreid, ma ne sbaglia tre, Hofer ne sbaglia uno solo e si gioca la seconda vittoria consecutiva, mentre Laegreid trova uno zero fantastico e va a vincere con il tempo di 32'40″5 e due errori al tiro. Hofer e Boe sono appaiati ma il norvegese è più veloce e finisce secondo a 22″6, e 3 errori, con Hofer terzo a 32″4 con 4 errori. Sarà lotta all'ultimo sangue tra Boe e Laegreid per la vittoria della Coppa del mondo nella mass start di domenica: i due sono divisi da 4 punti e ci sono gli scarti da effettuare.

Mentre Hofer è ottavo con 751 punti, e chiude la classifica della pursuit al decimo posto con 209 punti. (ANSA).