++ Carige: Ccb ufficializza no a nozze,Fitd conferma sostegno ++

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - Cassa Centrale Banca ha formalizzato al consiglio del Fondo interbancario di tutela dei depositi e al consiglio di gestione dello Schema Volontario l'intenzione di non procedere all'acquisto della quota dell'80% detenuta in Banca Carige. La decisione è stata motivata dal consiglio di Ccb con la "aleatorietà della pandemia sul mercato, la sua imprevedibile evoluzione e i rischi connessi a questo eccezionale scenario". Lo comunica una nota. Il Fitd e lo Schema Volontario ribadiscono il proprio impegno nel sostegno dell'istituto ligure e nella ricerca di una business combination "in grado di valorizzare le potenzialità della banca". (ANSA).