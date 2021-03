Covid: individuati altri 10 casi della variante sudafricana

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAR - In Alto Adige sono stati individuati altri 10 casi di della variante sudafricana. I nuovi casi di variante sudafricana sono stati rilevati in gran parte nei comuni già coinvolti; si aggiunge il comune di Sluderno.

I nuovi casi sono stati individuati nei comuni di Sluderno (1), Glorenza (1), Merano (2), Tirolo (1), Lana (2), Moso i.P.

(3).

L'Azienda sanitaria ricorda la popolazione di attenersi rigorosamente alle regole di distanziamento ed igiene e di portare la mascherina, si legge in una nota della Provincia.

