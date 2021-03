Covid: 3 morti in Trentino, aumentano casi in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 05 MAR - Sono 3 i decessi per Covid in Trentino (1.281 in totale), tutte e tre avvenuti in ospedale.

Sono 227 i pazienti ricoverati (1 in più di ieri) di cui 48 in rianimazione (+2). Nelle 24 ore sono stati 18 i ricoveri e 14 le dimissioni. I dati sono stati diffusi in conferenza stampa dall'assessore provinciale alla Salute, Stefania Segnana.

Sono 237 i tamponi positivi al molecolare (su 2.044 test), 54 dei quali hanno confermato precedenti positività intercettate con il test rapido. Sono invece 169 i positivi all'antigenico (su 1.810 test). Tra i nuovi positivi 40 hanno più di 70 anni e altri 90 sono bambini o ragazzi fino ai 19 anni. Le classi in quarantena sono 76. Sono 227 i pazienti ricoverati di cui 48 in rianimazione (+2). Sono state somministrate ad oggi 13.348 dosi di vaccino agli over 80 di cui 3.845 seconde dosi. Il totale di dosi somministrate è 50.776, di cui 17.776 sono seconde dosi.

(ANSA).