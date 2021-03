Covid: 2 decessi in Trentino, 46 ricoverati in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 04 MAR - Sono 2 i nuovi decessi in Trentino, un uomo e una donna di età compresa fra gli 82 ed i 92 anni morti in ospedale. Il dato, comunicato dalla Provincia di Trento, è contenuto nell'ultimo bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Negli ospedali trentini i numeri rimangono impegnativi con 226 pazienti ricoverati, dei quali 46 (uno in meno di ieri) si trovano in rianimazione. A mantenere un livello pressoché analogo a quello di ieri concorrono anche le 20 dimissioni registrate ieri, compensate dai nuovi ingressi (19).

Sono 47 i nuovi casi positivi al molecolare (su 1.745 tamponi) ai quali si aggiungono altri 182 positivi all'antigenico (su 2.078 test rapidi notificati all'Azienda sanitaria). I molecolari hanno inoltre confermato 106 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Dei nuovi positivi di oggi, 76 sono asintomatici e 148 pauci sintomatici.

Analizzando i contagi per classi di età, si scopre che nelle ultime ore i nuovi casi fra ragazzi o bambini in età scolare sono 34 (di questi, 9 hanno tra 0-2 anni, 5 tra 3-5 anni, 5 tra 6-10 anni, 6 tra 11-13 anni, 9 tra 14-19 anni) mentre quelli fra ultra settantenni sono 29.

Infine le vaccinazioni: questa mattina risultavano somministrate 48.370 dosi (di cui 16.993 seconde dosi); nel totale sono comprese anche le 7.171 riservate ad ospiti di residenze per anziani. (ANSA).