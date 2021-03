Covid: 1 decesso e 280 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 03 MAR - Sono 280 i nuovi casi positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Alto Adige, mentre un'altra persona è deceduta portando a 1.044 il totale delle vittime della pandemia. I laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno effettuato 2.312 tamponi Pcr, 401 dei quali nuovi test, e registrato 180 nuove infezioni. Altri 100 contagi sono stati rilevati sulla base di 15.010 test antigenici.

Il numero delle persone testate positive dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 66.041: di queste, 43.330 sono state accertate con tampone pcr e 22.711 con test antigenico.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 46 nelle terapie intensive (3 dei quali all'estero), 205 nei normali reparti ospedalieri, 160 nelle strutture private convenzionate e 108 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 7.997. I guariti accertati con test pcr sono 31.230, ai quali si aggiungono 1.696 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test.

Altre 12.343 sono state dichiarate guarite per indagine epidemiologica. (ANSA).