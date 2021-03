Snowboard: argento per Fischnaller ai mondiali in Slovenia

(ANSA) - BOLZANO, 01 MAR - L'azzurro Roland Fischnaller ha conquistato la medaglia d'argento nel gigante parallelo ai mondiali di snowboard in corso a Rogla, in Slovenia, alle spalle del russo Dmitri Lginow e davanti all'altro russo Andrej Sobolew. Per l'atleta della Val di Funes si tratta della sesta medaglia mondiale dopo l'oro del 2015, gli argenti di 2013 e 2019 e i bronzi di 2011 e 2013.

"Roland Fischnaller si conferma un'atleta straordinario, con una carriera che sembra non finire mai. Grazie a questa nuova medaglia si è ritagliato un posto nella storia dello sport altoatesino ed è un esempio da seguire per tutti i ragazzi che si avvicinano a qualsiasi disciplina sportiva". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, congratulandosi con il 40enne atleta altoatesino. (ANSA).